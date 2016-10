USM ALGER Haddad a secoué ses joueurs

Les fans usmistes étaient les premiers à réagir après la perte de ce derby, en se présentant au stade dès la séance d'entraînement de dimanche pour secouer les joueurs et les exhorter à se ressaisir.

Le président de l'USM Alger, Rabah Haddad, s'est réuni avant-hier avec ses joueurs, juste avant le début de leur séance d'entraînement, pour les «secouer» et les exhorter à «prendre leurs responsabilités» lors des prochaines échéances, a annoncé le club algérois sur son site officiel. «Avant l'entame de la séance d'entraînement de lundi, les joueurs ont été secoués par le président Rabah Haddad, suite à la baisse de forme enregistrée lors des derniers matchs», a indiqué la direction des Rouge et Noir dans un communiqué. Invaincue depuis l'entame de la saison en cours, l'USMA a vu sa série d'invincibilité s'arrêter au cours de la précédente journée de Ligue 1, après une défaite amère contre son rival de toujours, le MC Alger (2-1). Un revers sans grande conséquence sur le classement du vice-champion d'Afrique 2015, qui caracole toujours en tête de la Ligue 1 Mobilis avec 16 points, mais les supporters et les dirigeants ont eu beaucoup de mal à accepter cette défaite contre le MCA, considéré comme l'éternel rival des Rouge et Noir. Les fans usmistes étaient les premiers à réagir après la perte de ce derby, en se présentant au stade dès la séance d'entraînement de dimanche pour secouer les joueurs et les exhorter à se ressaisir. Haddad a donc pris le relais lundi, pour secouer à son tour les joueurs et leur demander de fournir plus d'efforts. «Le président a demandé aux camarades de Rabie Meftah de se racheter lors des prochaines échéances de l'équipe. Il leur a expliqué qu'il espère une réaction positive de leur part», a encore publié le club algérois sur son site officiel. Lors de la prochaine journée, prévue le samedi 22 octobre courant, l'USMA accueillera la JS Kabylie au stade Omar-Hamadi (17h).