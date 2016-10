FINALES MONDIALES DE KARTING ROTAX MAX CHALLENGE Sofiane Salhi entre en scène

Par Walid AÏT SAÏD -

Sofiane Salhi est le quatrième pilote de karting algérien à s'engager dans les compétitions hors de nos frontières

Les finales mondiales Rotax Max Challenge sont considérées comme une des épreuves les plus pointues et relevées du sport karting. Cette participation est une première nationale à ce niveau de la compétition.

L'Algérien Sofiane Salhi, champion en titre du championnat algérien de karting GPOK représente l'Algérie aux finales mondiales Rotax Max Challenge. C'est une première nationale à ce niveau de la compétition. Les finales mondiales Rotax Max Challenge sont considérées comme une des épreuves les plus pointues et relevées du sport karting. Existant depuis plus de 17 ans, cette compétition se fait avec des machines motorisées par les moteurs Rotax Max, leader mondial de la motorisation karting. Présents dans plus de 100 pays du monde, les moteurs Rotax sont distribués en Algérie depuis 2012 et équipent une majeure partie du plateau GPOK. Côté participation internationale, Sofiane Salhi est le quatrième pilote de karting algérien à s'engager dans les compétitions hors de nos frontières. Avant lui, Amine Laibi, Nassim Rezgui et Omar Megari se sont frottés à la concurrence étrangère, dans des épreuves internationales. Sofiane Salhi passe un cap significatif, en faisant sa première sortie dans une épreuve mondiale de ce niveau, consacrant les progrès réalisés en Algérie dans le karting depuis 2011, année de lancement des premières compétitions en karting deux temps. Sofiane Salhi est âgé de 23 ans, natif d'Alger et sa carrière en karting a commencé en 2012 en championnat Alkart Proséries où il occupait la 5è place provisoire au classement général avant l'interruption des compétitions. Il rejoint en 2014 le championnat GPOK ou à sa première saison, il termine 3ème avant de remporter le titre en 2015. C'est à la faveur de ce titre qu'il a été désigné par le distributeur Rotax Algérie pour défendre les couleurs de notre pays dans les finales mondiales de la discipline.

Le distributeur Rotax Algérie lancera en 2017 la première édition des Rotax Max Challenge avec l'objectif de développer davantage cette discipline dans notre pays.

Le vainqueur de cette discipline représentera l'Algérie aux prochaines grandes finales qui se tiendront en novembre de la même année. 310 pilotes issus des cinq continents, prennent part aux épreuves dans six catégories, Rotax Max Micro, Rotax Max Mini, Junior Max, Rotax Max, DD2 et DD2 masters.

Sofiane Salhi concourt dans la catégorie Rotax Max, considérée comme la catégorie emblématique de la spécialité et celle qui comporte le plus grand nombre de participants.

Sofiane Salhi et l'équipe nationale d'Algérie de karting Rotax se sont engagés dans cette épreuve avec le soutien de son sponsor Cima Motors et TMC (Tahkout Manufacturing Company).