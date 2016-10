ATHLÉTISME-FORMATION Un stage pour dix techniciens à Staouéli

Dix techniciens en athlétisme, issus de la région Ouest de l'Algérie, sont concernés par le stage de formation qui est organisé à partir d'aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 25 octobre 2016 à Staouéli (Alger) a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Les 10 candidats en question sont: Abdelkader Bensaou, Ibrahim Ghazali, Nacer-Eddine Meki, Aïssa Ghoual, Zouheir Messabih, Taib Ayach, Abdelhakim Ali-Talha, Dilaili Dhelati, Mohamed Rebba et Abdelkader Hadad. Outre ces dix techniciens «20 juges arbitres, qui seront désignés par leurs Ligues respectives, prendront également part à ce stage» a encore annoncé la FAA. La formation, organisée par la FAA sous l'égide de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) sera «dirigée par les maîtres conférenciers Mohamed Ghozali et Sadouk Bouziane Benaicha» a-t-on encore appris de mêmes sources. Avant les techniciens de la région Ouest, ce sont leurs homologues des régions Est et Centre qui avaient bénéficié de formations similaires, entrant dans le cadre du développement de la discipline en Algérie.