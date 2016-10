CAN 2017 Le calendrier du tournoi dévoilé

La CAF a dévoilé avant-hier soir à Libreville (Gabon), le calendrier du tournoi final de la 31e édition de la CAN 2017 dont le match d'ouverture aura lieu le 14 janvier à 17h (locales et algériennes) au stade de l'Amitié qui accueillera également la finale.

Selon le calendrier de la compétition, les quatre enceintes qui accueilleront les matchs de la CAN 2017 pendant le tournoi de trois semaines sont: le stade de l'Amitié (Libreville), le stade de Franceville (Franceville), le stade d'Oyem (Oyem) et le stade de Port-Gentil (Port-Gentil). Le groupe A évoluera à Libreville, le groupe B à Franceville, le groupe C à Oyem et le groupe D à Port-Gentil. D'autre part, les matchs de la phase de poules sont programmés à 17h et 20h à l'exception des rencontres de la troisième journée prévues à 20h. Les quarts de finale auront lieu les 28 et 29 janvier (17h et 20h) dans les quatre stades retenus pour le tournoi, tandis que les demi-finales sont programmées les 1er et 2 février à 20h aux stades de l'Amitié et de Franceville.

Le match de classement pour la troisième place se déroulera le 4 février à 20h au stade de Port-Gentil.

Quant à la grande finale, elle se jouera le 5 février à 20h au stade de l'Amitié de la capitale.