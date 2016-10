CHAMPIONNAT DE SUPER-DIVISION «B» DE BASKET-BALL (DAMES) Report du coup d'envoi au 28 octobre

Le coup d'envoi des championnats d'Algérie de basket-ball, Super-Division «B» et Division nationale dames, prévu initialement le 21 octobre, a été décalé au 28 octobre, a annoncé avant-hier la Fédération algérienne de la discipline (FABB). Selon le communiqué de la FABB, ce report est dû «au retard accusé dans le dépôt des dossiers d'engagement, d'affiliation et des licences». A cet effet, l'instance fédérale appelle les présidents des clubs à prendre les dispositions nécessaires pour formaliser leur dossiers dans les plus brefs délais pour permettre le démarrage de la compétition. Par ailleurs, le coup d'envoi de la Super-Division «A», prévu le 28 octobre, est maintenu à cette date avec la participation de 16 équipes réparties en deux groupes.