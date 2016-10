CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE NATATION (3E J) Les Algériens passent à neuf médailles

La sélection algérienne de natation a remporté 2 médailles d'or et une en argent aux 12es championnats d'Afrique, lors de la 3e journée de compétition disputée mardi à Bloemfontein (Afrique du Sud). Les médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre d'Oussama Sahnoune sur 100m nage libre et du relais féminin au 4x100m nage libre, alors que la médaille d'argent a été remportée par Souad Nefissa Cherouati sur 400m nage libre. Après trois journées de compétition, l'Algérie compte 9 médailles (3 or, 4 argent, 2 bronze). Oussama Sahnoune (24 ans) a dominé l'épreuve du 100m nage libre avec un chrono de 49,60, devant le Sud-Africain Calvyn Justus (50.21) et l'Egyptien Mohamed Samy (50.29). Le relais féminin, composé de Sarah Hadj Abderrahmane, Rania Hamida Nefsi, Souad Cherouati et Amel Melih a remporté la finale du 4x100m nage libre avec un chrono de 4:00.92, largement devant l'Egypte (4:06.62). De son côté, Cherouati (4:26.44) a terminé à la deuxième place du 400m nage libre, derrière la Sud-Africaine Caitlin Kat (4:24.74), alors que sa compatriote Jessica Whelan a pris le bronze avec un temps de 4:29.68. Les épreuves des 12es championnats d'Afrique de natation se poursuivent jusqu'au 22 octobre à Bloemfontein avec la participation de 22 pays.