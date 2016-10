CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS DE LUTTE (JUNIORS ET SENIORS) 37 athlètes en stage à Souidania

Trente-sept athlètes des sélections algériennes de lutte juniors et seniors (garçons et filles) effectueront à partir d'aujourd'hui un stage de préparation au Centre de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger), en vue des championnats méditerranéens, prévus du 20 au 22 novembre à Madrid (Espagne), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Ce deuxième stage de préparation qui se poursuivra jusqu'au 31 octobre, sera dirigé par un staff technique national composé de Zeghdane Messaoud, Benrahmoune Mohamed, Fodhil Saïd, Benjedaa Maazouz et Aoune Fayçal. Pour les responsables de la FALA, ce nouveau cycle de préparation permettra aux staffs techniques des différentes sélections d'évaluer les capacités physiques de chaque lutteur avant les championnats méditerranéens de Madrid. Par ailleurs, la sélection algérienne seniors prépare le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui aura lieu du 24 au 26 novembre. Les sélections algériennes de différentes catégories ont entamé à partir du 4 octobre le programme de préparation établi par la direction technique nationale en prévision des prochaines échéances sportives inscrites au programme de cette nouvelle saison. Pour rappel, la lutte algérienne s'était illustrée de fort belle manière avec la médaille de bronze obtenue par Sid Azara Bachir lors des championnats du monde (juniors) organisés du 31 août au 4 septembre à Mâcon en France.