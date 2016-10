CLUBS SPORTIFS AMATEURS La loi relative aux indemnités modifiée

Après des menaces de gel des championnats omnisports, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a promis de porter les préoccupations des clubs devant les hautes autorités.

Les articles 6 et 10 de la loi 15-74 fixant les dispositions et le statut-type applicable au club sportif amateur ont été modifiés dans le volet indemnités et primes allouées aux sportifs, selon le décret exécutif 16-241 paru le 21 septembre 2016 au Journal officiel N°55. «Le décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions des articles 6 et 10 comme suit: à l'exception des primes et indemnités, aucune rémunération attribuée à un sportif du club sportif amateur ne peut être puisée sur les subventions publiques de l'Etat ou des collectivités locales accordées au club sportif amateur, sous peine de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur», est-il indiqué dans le Journal officiel. Des responsables de clubs de basket-ball, handball et volley-ball avaient contesté les dispositions de l'article 6 applicables à partir du 16 février 2015, leur interdisant de verser des salaires, primes ou indemnités aux sportifs amateurs sous peine de prison. Après des menaces de gel des championnats des disciplines citées, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a promis de porter les préoccupations des clubs devant les hautes autorités, assurant par la suite que la décision «était prise» et qu'il fallait attendre sa parution au Journal officiel. Réagissant à cette «bonne nouvelle», le président de la section basket-ball du NA Hussein- Dey et coordinateur des clubs contestataires, Djamel Benalioua, s'est félicité de cette «sage décision». «Nous remercions les autorités et le MJS qui ont répondu favorablement à nos doléances en modifiant l'article 6 qui aurait stoppé l'évolution et le développement du sport amateur en Algérie», a-t-il dit. Le décret dans son article 10 invite «les clubs amateurs à adapter leurs statuts avec les nouvelles dispositions dans un délai d'une année».