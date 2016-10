FÊTE DES JOURNALISTES SPORTIFS ARABES Alger abrite les festivités de la 10e édition

Alger abritera les festivités de la 10e Fête des journalistes sportifs arabes, ce week-end, a indiqué hier l'Organi-sation nationale des journalistes sportifs algériens (Onjsa). L'événement sera organisé, conjointement, par l'Union de la presse sportive arabe (Upsa) et l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, membre de l'exécutif de l'instance arabe depuis 2007. Outre le président de l'Upsa, le Jordanien Mohamed Jamil Abdelkader et son bureau exécutif, ainsi que le président de l'Association internationale de la presse sportive (Aips), l'Italien Gianni Merlo, le rendez-vous d'Alger sera rehaussé par la présence de plusieurs journalistes de différents pays arabes membres de l'Upsa, ainsi que des invités d'honneur de l'Onjsa, des représentants des partenaires de l'événement (Mobilis, Sonatrach et Iris électronique) et de ceux qui ont contribué à l'organisation de la manifestation. Inscrite dans le plan d'action de l'Upsa, cette manifestation coïncide avec les festivités marquant la Journée nationale de la presse algérienne, décrétée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika et célébrée le 22 octobre de chaque année.

Le programme de la 10è Fête des journalistes sportifs arabes prévoit une soirée gala, demain à la salle de conférences de la Cnas (Caisse nationale d'assurances sociales) à Ben Aknoun (Alger), lors de laquelle l'Union de la presse sportive arabe honorera plusieurs journalistes algériens et arabes et d'autres personnalités. Samedi matin, l'Onjsa organisera une conférence sur le thème «Les droits de retransmission et leur impact sur le citoyen» qui devrait être animée par une pléiade de responsables et journalistes du Monde arabe. Elle aura lieu à la salle de conférences de l'Ecole supérieure de journalisme de Ben Aknoun. Outre ces deux activités, des visites à plusieurs sites touristiques d'Alger seront organisées au profit des hôtes de l'Algérie. Une sortie au Centre technique national de la Fédération algérienne de football (FAF) de Sidi Moussa (Alger) est également au programme. La Fête des journalistes sportifs arabes avait été initiée pour la première fois en 2007 en Arabie saoudite. Depuis, elle est organisée régulièrement: 2008 (Jordanie), 2009 (Libye), 2010 (Maroc), 2011 (Qatar), 2012 (Palestine), 2013 (Emirats arabes unis), 2014 (Bahreïn) et 2015 (Tunisie). Durant les neuf dernières éditions, plusieurs anciens journalistes arabes dont des Algériens proposés par l'Onjsa, avaient été honorés par l'Union de la presse sportive arabe pour services rendus au sport arabe en général.