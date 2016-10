LIBYE-TUNISIE (ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018) La FIFA accepte les réserves des Tunisiens sur le stade d'Oran

La Fédération internationale de football a demandé à la Fédération libyenne de football de choisir un stade autre que celui d'Ahmed-Zabana (Oran) pour accueillir la Tunisie dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018 (Groupe A), a indiqué avant-hier l'agence de presse tunisienne citant une source de l'instance mondiale. La Fédération tunisienne de football avait émis des réserves sur le choix du stade d'Oran à la lumière d'un rapport d'une délégation de la FTF qui avait inspecté le stade la semaine dernière et relevé le «très mauvais état de la pelouse», selon la Fédération tunisienne.

Elle avait annoncé également que la FIFA allait enquêter sur l'état de la pelouse du stade Ahmed-Zabana (ouest d'Algérie) désigné pour accueillir le match, le 11 novembre prochain et prendre par conséquent les mesures et décisions nécessaires en coordination avec la CAF. La Libye accueille d'habitude ses adversaires en Tunisie ou en Egypte à cause de la situation sécuritaire dans le pays.

Pour ce deuxième match des éliminatoires face aux «Aigles de Carthage», la Fédération libyenne (LFF) avait opté pour l'Egypte, mais elle a décidé finalement de le délocaliser à Oran. La Tunisie, vainqueur de la Guinée (2-0), lors de sa première rencontre disputée à Monastir, se partage la tête du classement avec la RD Congo qui a étrillé de son côté la Libye (4-0), à Kinshasa.