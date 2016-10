LIGUE DES CHAMPIONS D'EUROPE Mahrez et Slimani s'illustrent, Brahimi respire

Leicester, en difficultés en Premier League, a besoin seulement d'un point pour assurer sa qualification aux huitièmes de finale pour sa première participation internationale.

Les deux internationaux algériens Riyad Mahrez et Islam Slimani, qui ont permis à Leicester City d'enchaîner une troisième victoire dans la phase de poules de la Ligue des champions d'Europe, ont volé la vedette à leurs trois autres coéquipiers en sélection nationale concernés par les rencontres de la première partie de la troisième journée mardi soir. Mahrez et Slimani ont contribué grandement dans le succès du champion d'Angleterre en titre face aux Danois du FC Copenhague (1-0). Le premier a inscrit le seul but de la rencontre sur une passe décisive du second. Mahrez porte à trois son capital-buts dans cette épreuve, alors que Slimani se contente jusque-là d'un seul. Leicester, en difficultés en Premier League, a besoin seulement d'un point pour assurer sa qualification aux huitièmes de finale pour sa première participation internationale. Un rêve que le FC Porto, où évolue l'international algérien Yacine Brahimi, peut se le permettre après s'être relancé dans la course pour le compte du même groupe G. Les Portugais sont allés battre le FC Bruges à Bruxelles (2-1). Menés au score depuis la 12e, les «Dragons» ont réussi à refaire leur retard après l'entrée en jeu de Brahimi à la 62e. Le joueur algérien, relégué au statut de remplaçant cette saison, aura marqué des points pour la circonstance à même de lui permettre de gagner davantage en temps de jeu lors des prochaines sorties de son équipe. En revanche, les deux autres internationaux algériens engagés avec leurs clubs respectifs dans cette compétition, Hilal Soudani et Rachid Ghezzal, ont passé une mauvaise soirée. Dynamo Zagreb (Croatie) et l'O Lyonnais (France), sont tombés à domicile face respectivement aux Espagnols du FC Séville et Italiens de la Juventus sur le même score (1-0). Deux défaites qui compliquent la tâche des deux attaquants algériens et leurs équipes dans la course à la qualification.