MONDIAL U21 DE HANDBALL EN ALGÉRIE Visite d'inspection de l'IHF hier à Alger

Trois experts de la Fédération internationale de handball (IHF), ont effectué une visite d'inspection en Algérie hier et se prolongera jusqu'à samedi prochain, en prévision du Championnat du monde U21, prévu en juin 2017 à Alger, a indiqué avant-hier la Fédération algérienne de la discipline (FAHB). Le programme des trois experts, à savoir le Danois Per Bertelsen, le Serbe Milan Petonijevic, et le Monténégrin Predrag Pavicevic, «portera sur la visite des infrastructures sportives et hôtelières» concernées par le Mondial U21, a précisé la FAHB. La dernière édition du Championnat du monde U21, remportée par la France face au Danemark, s'était déroulée au Brésil en 2015.