STADE OMAR-HAMMADI DE BOLOGHINE De grands travaux pour moderniser le fief de l'USMA

La direction de l'USM Alger a décidé de rénover son stage fétiche Omar-Hammadi de Bologhine qui date de l'époque coloniale. De gros travaux d'aménagement des gradins et une couverture des tribunes seront entrepris prochainement par une société espagnole, partenaire du groupe Etrhb, propriétaire du club de Soustara. Hier matin, des représentants de cette société espagnole étaient au stade pour présenter le projet de la direction de l'USMA, celui d'installer des sièges au niveau de l'ensemble des gradins du stade, mais aussi de doter les deux tribunes sud et nord (le virage et la nouvelle tribune) de couverture de toit. Le projet concerne également la mise en place d'une buvette en dessous des tribunes pour permettre aux supporters de bénéficier de toutes les commodités. La modernisation des vestiaires des visiteurs sera l'autre partie de ce projet. Cette action entre dans le cadre du projet de professionnalisation du club. Des travaux de rénovation ont déjà été entrepris depuis quelques années déjà, à savoir les vestiaires, la pelouse, les bureaux, etc. Les nouveaux travaux devront se faire par phases, et commenceront dans les prochains jours. Le projet devrait être prêt pour la saison 2017-2018.