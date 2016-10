APRÈS LA LOURDE SANCTION INFLIGÉE À MOURAD MEGHNI Le deux poids, deux mesures de la LFP!

Par Bachir BOUTEBINA -

La commission de discipline relevant de la Ligue en charge du championnat des Ligues 1 et 2, a eu la main très lourde en infligeant pas moins de quatre matchs de suspension au joueur Mourad Meghni, qui s'est rendu coupable d'un geste condamnable, mais «provoqué» en réalité par un énergumène comme il en existe malheureusement partout aujourd'hui dans nos stades de football.

Quand bien même l'ancien talentueux joueur de l'EN, a été auteur d'un geste complètement déplacé sous les yeux des caméras de l'Entv qui retransmettaient en direct le match CRB-CSC, samedi dernier au stade du 20-Août 1955, un pseudo fan du prestigieux Chabab s'est permis de traiter de tous les noms d'oiseaux un footballeur algérien hors pair. Pis encore, lorsqu'un sinistre individu insulte Mourad Meghni, et va jusqu'à le traiter carrément de «fils de harki», selon les dires même de l'actuel sociètaire du CS Constantine, le pas de l'intolérable a été encore largement franchi en toute impunité par un «voyou». Mais suite à la décision prise par la LFP, et jugée excessive par la plupart du grand public sportif algérien, la ligue que préside Mahfoud Kerbadj, s'est malheureusement distinguée une fois de plus par un énième deux poids, deux mesures qui ne date pas d'aujourd'hui.

Un véritable élan de solidarité en faveur de celui qui avait brillé de mille feux à la CAN 2010, s'est emparé de plusieurs clubs, via leurs galeries respectives, pour «se solidariser» avec un joueur exemplaire à tout point de vue, sur les terrains et en dehors. Le geste dont s'est rendu coupable Meghni mérite bien d'être sanctionné, mais certainement pas d'une telle ampleur, messieurs les décideurs de la LFP. Mourad Meghni est malheureusement victime à son tour d'un milieu «pourri», et surtout d'un football national décidément de plus en plus nauséabond qui ne respecte plus rien.

Un authentique «héros» d'avant-Mondial 2010, «miraculeusement» ressuscité, et qui se fait hara-kiri contre son gré, pour «défendre» l'honneur de sa famille. Quel autre grand gâchis pour notre sport-roi national