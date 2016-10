CAB BOU ARRÉRIDJ-ASO CHLEF (DEMAIN-15H30 Débat indécis pour coller au podium

Par El Bouali DJILALI -

Les Chélifiens seront dans l'obligation d'arracher un bon résultat pour rester toujours collés au haut du tableau.

Après avoir réalisé deux victoires de suite à domicile contre l'AS Khroub, et le MC Saïda, les camarades de Attafen comptent rester sur leur lancée à l'occasion de ce nouveau déplacement à El Bordj pour affronter le CABBA, demain à 15h30. Les Chélifiens, gonflés à bloc après les deux matchs gagnés, seront dans l'obligation d'arracher un bon résultat positif afin de rester toujours collés au haut du tableau. Les protégés de Younès Ifticène devront bien négocier leur sortie à l'est du pays, lors d'une rencontre qui s'annonce très importante pour les Rouge et Blanc. En effet, les Chélifiens, qui sont à la recherche de leur première succès à l'extérieur depuis le début de la saison, devront sortir le grand jeu sur le terrain afin de sortir victorieux de cette chaude empoignade face au CABBA. Une mission pas du tout facile devant une équipe bordjienne difficile à manier sur son terrain et qui reste sur un match nul en déplacement contre l'AS Khroub. Les Bordjis voudront certainement arracher les trois points pour monter au classement. Les partenaires de Messaoud sont animés d'une grande volonté de se surpasser et revenir à Chlef avec la totalité des points qui seront importants pour la suite du parcours. Tous les joueurs seront donc appelés à tenir la dragée haute face aux Criquets jaunes. En somme, les capés d'Ifticène sont sommés de ne surtout pas perdre et arracher un résultat probant s'ils veulent rester sur le podium et éviter de retourner à la case départ. Le staff technique et durant toute la semaine a axé son travail sur le plan tactique et surtout à la finition, tout en demandant aux attaquants d'être concentrés et très efficaces devant les buts. C'est clair, le coach de l'ASO va jouer l'attaque et visera la victoire demain, tout en insistant auprès de ces défenseurs afin de ne pas faire des erreurs et d'être très vigilants pour ne pas encaisser des buts.