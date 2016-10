LIGUE 1 MOBILIS - 8E JOURNÉE:CR BELOUIZDAD-USM BEL ABBÈS (DEMAIN-16H) Quel coach va sauter?

Après André Gomez, Alain Michel serait sur le point de quitter le navire du CRB

La pression est très lourde sur les épaules des joueurs du Chabab qui recevront demain l'USM Bel Abbès dans un choc où les deux entraîneurs joueront pratiquement leur poste.

Les deux équipes se trouvent tout près de la zone des relégables bien que le champion-nat est à son quart, mais, force est de constater que les fans des deux équipes sont mécontents. D'ailleurs, suite à la dernière défaite des Rouge et Blanc face au CS Constantine (2-1), l'entraîneur français du CR Belouizdad, Alain Michel avait présenté sa démission. «Je suis revenu pour aider le club, mais je constate qu'il m'est impossible de travailler dans ces conditions» avait alors expliqué Michel dans sa déclaration d'après match. Cette défaite à domicile relègue le Chabab à la 10e place du classement, avec sept points. Mais, le président Malek a refusé la démission d'Alain Michel qui a finalement accepté de rester. Mais, il faut bien le faire remarquer, en cas de défaite, il serait sur Alain Michel ne voudra plus rester sur le banc du Chabab. C'est dire qu'une victoire est plus qu'impérative pour d'une part, éviter le départ du coach et d'autre part, surtout éviter la crise au sein de cette formation du CR Bélouizdad capable du meilleur comme du pire. Les joueurs sont tellement sous pression qu'ils ne s'entraînent plus au stade du 20-Août mais à Aïn Benian. Un faux pas est donc bel et bien interdit pour les gars de Laâquiba. Et c'est dans ce même ordre d'idées que les joueurs de l'USM Bel Abbès se déplaceront à Alger. L'entraîneur de l'USM Bel-Abbès, Si Tahar Cherif El Ouezzani, avait déjà annoncé mardi dernier que «J'ai été convaincu par les nouveaux dirigeants de poursuivre mon travail, mais le prochain match face au CR Belouizdad devrait être mon dernier à la barre technique de l'USMBA». Les Vert et Rouge occupent actuellement la 13e place au classement avec six points en sept rencontres. Restant sur un semi-échec face à la JS Saoura à domicile le week-end passé, les joueurs tenteront donc de faire un bon résultat au stade du 20-Août pour éviter, comme c'est le cas pour les joueurs du CRB, le départ du coach et l'ouverture d'une crise qui sera bien nuisible à l'équipe. Les joueurs du CRB auront donc fort à faire pour éviter le départ de leur coach dans la mesure où ils savent très bien que celui-ci est très sollicité, notamment par la JS Kabylie et le CS Constantine qui n'ont toujours pas choisi leur nouveau coach. Encore faut-il bien faire remarquer que les Rouge et Blanc jouent mieux hors de leur base, car la pression est moindre pour ne pas dire nulle. Mais, demain, plus que jamais, les joueurs doivent fournir des efforts supplémentaires pour gagner le match et éviter la crise à leur équipe et où ils seront les premiers à en subir les conséquences. Du côté des joueurs adverses de l'USMBA, il est vrai qu'ils ont ces «circonstances atténuantes» en jouant hors de leur base, mais les fans de l'équipe et surtout le nouveau comité directeur de l'équipe, comptent beaucoup sur le résultat de demain pour tenter de diminuer la crise qui couve au sein du nouveau promu... En tous cas, du côté du CR Belouizdad comme celui de l'USM Bel Abbès, les résultats ne suivent pas, en dépit du travail effectué jusque-là par les coachs, et dans le cas d'un autre faux pas, il ne reste plus d'autre solution que de laisser la place à un nouvel entraîneur dans l'espoir que celui-ci parvienne à provoquer le déclic...

Programme des matchs

Aujourd'hui:

CSC-RCR (17h)

Demain:

CRB-USMBA (16h)

MCO-NAHD (16h).