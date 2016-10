LIGUE 2 MOBILIS - 7E JOURNÉE Echappée du Paradou AC?

Mansouri de retour chez le PAC pour une nouvelle accession

Les matchs MCEE-WAB et JSMB-ASK, devraient valoir le détour, surtout que ces équipes affichent une belle forme en ce début de saison.

Le match CA Bordj Bou Arréridj - ASO Chlef, entre le 6e qui accueille le 3e, sera à l'affiche de la 7e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue ce week-end, au moment où le leader Paradou AC sera probablement sur du velours en accueillant le nouveau promu, l'US Biskra mal en point. Outre leur statut d'anciens pensionnaires de l'élite, la CABBA et l'ASO affichent une assez belle forme en ce début de saison, et restent l'un comme l'autre club sur un bon résultat, puisque les Criquets ont ramené un nul de leur déplacement au Khroub, au moment où les Chélifiens ont battu sur le fil le MC Saïda (2-1). Un chaud duel donc, entre deux prétendants à l'accession, qui permettra au vainqueur de se rapprocher du leader, le Paradou AC, qui reste sur un précieux succès (2-1) chez la lanterne rouge, le GC Mascara et qui accueillera vendredi le nouveau promu, l'US Biskra. Le PAC devra néanmoins se méfier de la réaction de la bête blessée, car l'USB reste sur une défaite à domicile face au MC El Eulma (2-1) et aura peut-être envie de se racheter auprès de ses supporters, en réussissant un bon résultat face au leader. Les rencontres MC El Eulma-WA Boufarik, entre autres anciens pensionnaires de l'élite, et JSM Béjaïa - AS Khroub, entre le 2e qui accueille le 7e devrait également valoir le détour, surtout que ces équipes affichent une assez belle forme en ce début de saison, comme en témoignent leurs bons résultats en ce début de saison. Les «Tortues» du CRBAF, qui avaient mené (2-0) à Boufarik avant de subir un incroyable retournement de situation (3-2) auront peut-être l'occasion de se relancer ce week-end, en accueillant l'ASM Oran, même si ce match se jouera sans public, en raison du huis clos qui pèse sur le club hôte. De son côté, la JSM Skikda (5e) accueille l'Amel Boussaâda (9e), au moment où les lanternes rouges, RC Arba et GC Mascara joueront en déplacement, respectivement chez le MC Saïda et l'USM Blida. Une mission difficile pour les mal classés, car appelés à aller défier de coriaces équipes, qui ont tout autant besoin de points qu'eux.



Programme des matchs

Demain (15h30):

MC El Eulma - WA Boufarik

CRB Aïn Fakroun - ASM Oran

(à huis clos)

JSM Skikda - Amel Boussaâda

CA Bordj Bou Arréridj - ASO Chlef

Paradou AC - US Biskra

USM Blida - GC Mascara

MC Saïda - RC Arbaâ

Samedi (18h):

JSM Béjaïa - AS Khroub.