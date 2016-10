AL-SHABAB Benyettou signe son 5e but

La formation d'Al-Shabab a réalisé une excellente affaire en s'imposant sur le terrain du dauphin Al-Ittihad (1-0) grâce à son attaquant algérien Mohamed Benyettou, avant-hier soir en ouverture de la sixième journée du championnat de première division en Arabie saoudite. Benyettou a inscrit pour l'occasion son cinquième but depuis le début du championnat, lui permettant de se hisser à la deuxième place au classement des buteurs distancé d'un seul but par Al Somah (Al-Ahly). Son équipe, elle, grimpe à la troisième place devancée par Al-Ittihad (13 pts) et Al-Hilal, le leader (15 pts). L'attaquant de 26 ans avait opté pour Al-Shabab en janvier 2016 en provenance de l'ES Sétif. Il a été rejoint en juillet dernier par son ex-coéquipier dans le club de Ligue 1 algérienne, le défenseur Djamel Benlamri.