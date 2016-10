CHALLENGE DU NOMBRE Participation de 600 militaires à Ben Aknoun

Près de 600 membres de l'Armée nationale populaire (ANP) ont pris part avant-hier au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires de Ben-Aknoun (Alger) au Challenge du nombre de l'ANP. Cette course a concerné trois catégories d'âge, à savoir 18-28 ans, remportée par Idriss Menasria (service de l'intendance), devant respectivement Osmane Zeghdane et Nassim Drifel, tous deux de la direction des sélections nationales militaires, alors qu'Ameziane Benmouhad (direction des sélections nationales militaires) s'est imposé dans la catégorie d'âge 28-35 ans, devant Tahar Belaïd (direction de la formation) et Houssam Eddine Bouama (Groupement de protection et de logistique). Enfin, l'athlète Abderrazak Karout (direction de la formation) s'est imposé dans la course réservée aux plus de 35 ans, devançant Abdallah Chouiet (direction des infrastructures) et Abdelkader Boukettab (service de l'intendance). Le coup d'envoi de la course a été donné par le général Omar Kriche, directeur du service des sports militaires de l'état-major de l'ANP, après avoir prononcé une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'importance de ce rendez-vous qui constitue «une excellente préparation physique et sportive des éléments de l'ANP, en prévision des prochaines compétitions en Algérie et à l'étranger». Le général Kriche a appelé «à s'entraîner régulièrement et trouver les moyens adéquats permettant de développer la pratique sportive et ses activités sous toutes ses formes». Le challenge du nombre est une compétition annuelle organisée à travers toutes les régions militaires et structures de l'ANP du pays. Il donne le coup d'envoi officiel de la nouvelle saison sportive (2016-2017).