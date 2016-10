CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE TENNIS (SENIORS) 40 joueurs présents à Aïn Defla

Quarante joueurs prendront part au championnat d'Algérie de tennis seniors (messieurs et dames)), prévu du 29 octobre au 1er novembre au Club sportif amateur d'Aïn Defla, a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérienne de tennis (FAT). Organisé par l'instance fédérale en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Aïn Defla, ce rendez-vous coïncide avec la commémoration du 62e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Cet évènement sera une occasion pour les participants (21 messieurs et 19 dames) de remporter un titre tant convoité et améliorer leur occasion nationale de l'année sportive 2016.