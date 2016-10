CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE NATATION (4E JOURNÉE) L'Algérie récolte onze médailles

La sélection algérienne de natation a remporté deux nouvelles médailles (1 or et 1 en bonze), à l'issue de la 4e journée des championnats d'Afrique qui se déroulent à Bloemfontein (Afrique du Sud). La médaille d'or algérienne a été l'oeuvre de Souad Nefissa sur 800m nage libre avec un chrono de 9'10:29, alors que la médaille de bronze a été remportée par Lounis Khendriche sur 400m nage libre, en réalisant un temps de 4'02:15. A l'issue de la quatrième journée des compétitions, l'Algérie totalise 11 médailles (4 or, 4 argent, 3 bronze). Par ailleurs, Sarah Hadj Abderrahmane a terminé à la 4e place du 100m papillon avec un temps de 1'03:85, alors que la médaille d'or de la distance est revenue à la Sud-africaine Nathania Van Niekerk (1'02:61). La nageuse Rania Hamida Nefsi a, de son côté, obtenu la 4e place du 100m brasse avec un temps de 1'15:00. La médaille d'or a été remportée par la Sud-Africaine Kaylene Corbett (1'11:81). Les épreuves des 12es championnats d'Afrique de natation se poursuivent jusqu'au 22 octobre à Bloemfontein avec la participation de 22 pays.