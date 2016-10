CLASSEMENT FIFA L'Algérie se maintient à la 35e place

L'Algérie s'est maintenue à la 35e place mondiale au classement de la Fédération internationale de football du mois d'octobre, marqué par les qualifications au Mondial 2018 et publié avant-hier par l'instance dirigeante mondial. Les Verts qui restent sur un nul à domicile contre les Lions indomptables du Cameroun (1-1) reculent en revanche d'une place au niveau africain, devancés par la Côte d'Ivoire (31e, +3) et surtout le Sénégal, désormais deuxième meilleure nation africaine grâce aux sept places gagnées (32e mondial). Les Lions de la Terranga du Sénégal, prochains adversaires de l'Algérie en phase finale de la CAN 2017 au Gabon, enregistrent la meilleure progression africaine en octobre grâce à sa série de victoires dont la dernière contre le Cap-Vert en qualifications du Mondial 2018. Les deux autres adversaires de l'Algérie à la CAN 2017, la Tunisie et le Zimbabwe, réalisent eux aussi de bonnes opérations. Les Aigles de Carthage gagnent quatre places (38e) et les Warriors trois places (110e). D'autre part, les adversaires de la sélection algérienne en qualifications du Mondial-2018 ont connu des fortunes diverses. Le Nigeria, qui accueillera les Verts le 12 novembre prochain à Uyo pour le compte de la seconde journée, fait un bond de quatre places (60e), devancé par le Cameroun (59e, 0). En revanche, la Zambie, qui s'est inclinée lors de sa première sortie des qualifications à la Coupe du monde 2018 devant le Nigeria (1-2), recule de deux places (94e). La prochaine édition du classement mondial sera publiée le 24 novembre prochain.