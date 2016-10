COMPLEXE SPORTIF D'ORAN Ould Ali insiste sur sa livraison dans les brefs délais

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a souligné mercredi dernier la «nécessité» de livrer le complexe olympique d'Oran «dans les plus brefs délais», lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de la Chine en Algérie, Yang Guangyu. Les deux parties ont mis en relief la nécessité de «dynamiser encore plus le rythme des travaux de réalisation du complexe olympique d'Oran à l'effet de le livrer dans les plus brefs délais», a indiqué le MJS dans un communiqué. Le Complexe olympique omnisports d'Oran compte un stade de 40.000 places, une salle omnisports de 6000 places, deux piscines dont une olympique couverte de 50 mètres, un bassin de 25 mètres destiné aux nageurs débutants ainsi qu'un bassin de plongée, un vélodrome de 3000 places, des courts de tennis, des infrastructures de récupération pour les athlètes ainsi qu'un parking de 2600 voitures. Le projet a été confié à la société chinoise MCC (Metallurgical China construction).