CROSS MILITAIRE DE L'ANP Plus de 1000 athlètes présents au Khroub

Le cross de l'Armée nationale populaire (ANP), disputé avant-hier au Khroub (Constantine), dans l'enceinte de l'unité de maintenance et de rénovation a vu la participation de plus de 1000 athlètes, a-t-on constaté. Cette compétition sportive dont le coup d'envoi a été donné par le général Abdelhakim Meraghni, au nom du général-major commandant de la 5e Région militaire(RM) s'est déroulée dans un parcours spécialement tracé à cette occasion. Le cross a vu la participation de militaires de carrière, de contractuels, de jeunes du Service national, d'assimilés, de filles et garçons de la Gendarmerie nationale, tous relevant de la 5ème Région militaire, scindés en trois catégories d'âge (18-28ans, 28-35 ans et plus de 35 ans) pour courir une distance variante entre 4 et 12 kilomètres. Dans une allocution d'ouverture prononcée au nom du général-major commandant la 5ème RM, le même officier a mis en relief l'importance de telles compétitions sportives d'endurance pour le développement de la condition physique des sportifs militaires et l'évaluation de leurs aptitudes physiques. La course phare de ce cross, ouverte aux 18-28 ans, disputée sur un parcours de 12 km, a vu Abdelkader Beldjouher du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Ouled Rahmoune, s'octroyer la première place, suivi du djoundi-contractuel Hamid Belaïdi, de l'unité de maintenance et de rénovation d'El Khroub et du sergent-contractuel Djamil Bey Abdelghani du groupement régional des travaux et des infrastructures. Dans la catégorie femmes, les crosswomen Nesrine Araissia, Chaïma Daâs et Nourezaman Rahmoun du 5e commandement de la Gendarmerie nationale, ont occupé respectivement les trois premières places du podium.