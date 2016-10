EN PRÉVISION DE LA CAN 2017 Ounas: "Les Verts peuvent aller loin"

Le néo-international algérien de Bordeaux Adam Ounas, a souhaité avant-hier qu'il soit retenu en vue de la prochaine CAN 2017 au Gabon, estimant que les Verts avaient les capacités «d'aller loin»dans cette compétition. «Pourquoi pas être sélectionné pour la CAN? Il y a de grands joueurs dans cette sélection comme Riyad Mahrez, Brahimi, Feghouli et Slimani. Ce sont de bons joueurs européens. Je pense que cette équipe peut aller loin», a déclaré Ounas, présent sur le plateau de Girondins TV. Le milieu offensif de 19 ans a été qualifié récemment par la FIFA pour porter les couleurs de l'Algérie, son pays d'origine, après avoir joué pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Revenant justement sur son changement de nationalité sportive, Ounas a précisé que sa décision était prise depuis bien longtemps, mais qu'il avait voulu seulement attendre le «bon moment» au niveau de son club pour l'annoncer. «Moi j'ai fait mon choix par rapport à la sélection où je pouvais évoluer le plus et m'imposer le plus. J'espère vraiment réussir et que ce choix-là soit le bon. En termes de proches, tout le monde m'a soutenu et a appuyé mon choix (...) J'ai écouté mon coeur et j'ai penché vers l'Algérie», a-t-il encore dit. Ne tarissant pas d'éloges sur les individualités qui composent la sélection algérienne, Ounas a estimé, en revanche, que «c'est surtout défensivement» où l'équipe doit s'améliorer. Le joueur a disputé dimanche dernier son 30e match en Ligue 1 française depuis qu'il a été promu en équipe fanion des Girondins. Son premier match dans la cour des grands remonte à janvier 2015, avec à la clé un but dans les bois de Lorient (défaite 3-2). Il est convoqué pour le match Nigeria-Algérie, le 12 novembre prochain pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018.