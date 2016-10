EUROPA LEAGUE (3E JOURNÉE) Premier but pour Belfodil, Hanni décisif

Les deux internationaux algériens, Ishak Belfodil et Sofiane Hanni ont évité la défaite à leurs clubs belges respectifs, le Standard de Liège et Anderlecht, en étant buteur pour le premier et passeur décisif pour le second, jeudi soir dans le cadre de la 3e journée de l'Europa League. Belfodil a confirmé pour l'occasion son retour au premier plan après une saison ratée aux Emirats arabes unis. Il a permis à son équipe Standard de Liège, qu'il a rejoint il y a quelques semaines, de s'en sortir avec un nul à domicile face aux Grecs de Panathinaikos (2-2). L'attaquant de 24 ans a égalisé au prix d'un coup franc direct à la 82e minute, signant son premier but européen. Le même scénario ou presque s'est produit avec son compatriote Hanni, passeur décisif sur le terrain de Mayence, contribuant grandement dans le nul ramené par les siens des terres allemandes (1-1). Le troisième algérien dont l'équipe est engagée dans cette épreuve, en l'occurrence Nabil Bentaleb, a manqué le déplacement en Russie de ses camarades à Shalke04 (Allemagne) pour une blessure. En son absence, son équipe est revenue avec une victoire face au FK Krasnodar (1-0). Shalke04 a réalisé pour l'occasion son troisième succès en autant de matchs, alors que ce club peine toujours en championnat local où il n'arrive pas à s'extirper de la zone rouge.