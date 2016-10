MADJER, EX-STAR DE L'EN "Je crains le Sénégal plus que la Tunisie"

La dernière confrontation officielle entre l'Algérie et la Tunisie remonte à la CAN 2013 en Afrique du Sud.

L'ancienne star du football algérien, Rabah Madjer, a jugé que le groupe B de la CAN 2017 était «équilibré» mais pense que les Verts et les Lions de la Téranga devraient passer au second tour de la compétition. «C'est un groupe équilibré avec la présence du Sénégal et de la Tunisie, mais il ne faut surtout pas oublier le Zimbabwe, un adversaire qu'il faut prendre très au sérieux pour éviter toute mauvaise surprise. Certes, nous avons battu cette équipe à plusieurs reprises mais elle a été toujours difficile à manier», a déclaré Madjer au micro d'El-Heddaf TV. «Concernant la Tunisie, c'est une belle équipe qui pratique un football technique et efficace ressemblant à notre façon de jouer. Ce sera un derby intéressant qui promet, une sorte de défi pour les deux équipes», a-t-il dit. La dernière confrontation officielle entre l'Algérie et la Tunisie remonte à la CAN 2013 en Afrique du Sud. Un but de Youssef Msakni à l'ultime minute de la partie avait permis aux Tunisiens de l'emporter 1-0. Mais l'ancien joueur du FC Porto dans les années 1980 appréhende beaucoup plus le match du Sénégal qui demeure, selon lui, une «grande équipe». «C'est une équipe très forte composée d'excellentes individualités, physique et technique.

Les joueurs sont habitués aux conditions de jeu africaines. Ils sont prêts à jouer sur un même rythme sans problème contrairement à notre équipe qui souffre beaucoup des conditions de jeu difficiles en Afrique, notamment l'humidité et les pelouses difficiles. Personnellement, je crains le Sénégal plus que la Tunisie», a-t-il estimé. «Débuter la compétition contre le Zimbabwe est une bonne chose mais à condition de remporter les trois points de la victoire et espérer un nul entre Tunisiens et Sénégalais».



Il a été honoré par la CAF

La CAF a choisi une photo de l'Algérien Rabah Madjer en compagnie d'autres grandes figures du ballon rond africain pour garnir l'arrière-plan de la scène lors de la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2017 organisée mercredi dernier à Libreville.

Madjer avait conduit les Verts à son seul sacre africain à l'occasion de la CAN 1990 abritée par l'Algérie et à la Coupe afro-asiatique (1991). L'ancien joueur du FC Porto avec lequel il a remporté la coupe d'Europe des clubs champions et la Coupe intercontinentale, a dit «apprécier» ce geste émanant de la CAF, estimant qu'il constituait une «reconnaissance» pour toute l'Algérie. Madjer a en outre affirmé qu'il se considérait toujours comme «l'ambassadeur du football algérien à l'étranger». En plus de Madjer, des photos de Hossam Hassan (Egypte), Rigobert Song et Samuel Eto'o (Cameroun), Jules Bocandé (Sénégal), George Weah (Liberia) étaient visibles à l'arrière-plan de la scène lors de la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2017, rehaussée par la présence du chef d'Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba. L'Egyptien Hossam Hassan est le joueur le plus titré en CAN avec trois titres remportés avec les «Pharaons» (1986-1998-2006).