NIGERIA-ALGÉRIE (ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018) Le Gambien Gassama au sifflet

La FIFA a désigné l'arbitre gambien Bakary Papa Gassama pour diriger le match Nigeria-Algérie prévu le 12 novembre prochain à 17h au stade international d'Uyo pour le compte de la deuxième journée des qualifications de la Coupe du monde 2018, groupe B. Le directeur de jeu gambien sera assisté de Jean-Claude Birumushahu (Burundi) comme premier assistant, Marwa Range(Kenya) comme second assistant. Le quatrième arbitre Maudo Jallow (Gambie). L'instance internationale a désigné également Jean-Olivier Mbera (Gabon) comme superviseur des arbitres, le Ghanéen Anthony Baffoe commissaire du match et Nicholas Chumba Musonye (Kenya) chargé de la sécurité. Agé de 37ans, Gassama est arbitre international depuis 2008. Il est considéré comme l'un des meilleurs «hommes en noir» du continent. Il a été élu meilleur arbitre africain 2015 par la CAF. Il a dirigé plusieurs grands matchs au niveau des sélections nationales et des clubs. Avant de diriger la rencontre entre le Nigeria et l'Algérie, il aura pour mission d'officier la finale retour de la Ligue des champions d'Afrique entre Zamalek d'Egypte et Mamelodie Sundowns de l'Afrique du Sud prévue le 23 octobre à Alexandrie.