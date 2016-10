PAPE DIOP, INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS "Prendre une revanche sur l'Algérie"

L'international sénégalais de l'Espanyol de Barcelone Pape Kouly Diop (Liga) a indiqué avant-hier que la CAN 2017 dont le tirage au sort a placé les Lions de la Terranga dans le Groupe B avec notamment l'Algérie, sera l'occasion pour son équipe de prendre sa revanche contre les Verts. «Ce sont de belles équipes et ce sera une revanche à prendre contre l'Algérie», a commenté Pape Kouly Diop rappelant l'élimination des Lions par les Verts lors de la CAN 2015 en Guinée Equatoriale. Pour le milieu de terrain sénégalais, les trois équipes constituant le groupe B «jouent au ballon». «Ce sont des équipes qui jouent au ballon et je me sens à l'aise face à ces genres d'équipes», a jugé le milieu de terrain sénégalais qui reconnaît la qualité des joueurs composant ces sélections. Evoquant la Tunisie, il a laissé entendre que le Sénégal ne part pas dans l'inconnu se souvenant du nul 0-0 à Dakar et de la défaite 0-1 à Monastir alors que le Sénégal avait dominé tout le monde lors des éliminatoires de la CAN 2015. «De toute façon, il n'y a pas le choix pour aller loin, il faut battre tout le monde», a t-il dit à la télévision publique (RTS).