PASUWA, SÉLECTIONNEUR DU ZIMBABWE "Tirage au sort très difficile pour nous"

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Zimbabwe Callisto Pasuwa a qualifié de «très difficile» le tirage au sort de la CAN 2017 qui a placé les Warriors dans le groupe B avec l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal. «C'est un tirage très difficile. L'Algérie était l'équipe numéro un en Afrique avant d'être délogée par la Côte d'Ivoire. Les deux autres équipes du groupe B, le Sénégal et la Tunisie sont actuellement les troisième et quatrième meilleures équipes du continent, qui font du groupe B le groupe de la mort», a indiqué Pasuwa à la presse locale à l'issue du tirage au sort. «Nous nous attendions à ce que le tirage soit difficile car toutes les équipes qualifiées ont terminé en tête de leurs groupes lors des éliminatoires, nous savions que ce ne sera pas facile au Gabon. Pis encore, compte tenu de notre classement mondial, nous n'avions pas le choix», a-t-il expliqué. En dépit de la difficulté de la mission qui attend son équipe à Franceville, l'ancien entraîneur de Dynamos compte bien jouer à fond ses chances. «Bien sûr, vous ne pouvez pas enlever quoi que ce soit à nos adversaires. Ils ont des joueurs pétris de talent, ils sont rapides et physiques. Mais nous n'allons pas là-bas pour faire de la figuration», a-t-il affirmé. En prévision de la CAN 2017, le sélectionneur du Zimbabwe compte disputer quelques matchs amicaux dont le premier en novembre prochain contre l'Afrique du Sud. La dernière confrontation entre l'Algérie et le Zimbabwe en phase finale de la CAN remonte à 2004 en Tunisie. Les Warriors s'étaient imposés sur le score de 2-1.