PRIX DU MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN Le successeur d'Aubameyang sera connu le 5 janvier 2017

La Confédération africaine de football a publié la liste des trente candidats au titre de meilleur joueur africain de l'année. Pierre-Emerick Aubameyang qui avait remporté le prix en 2015, est candidat à sa propre succession. La cérémonie de remise du trophée de meilleur joueur africain de l'année aura lieu lors des Glo-CAF Awards 2016, qui se dérouleront le jeudi 5 janvier prochain à Abuja, au Nigeria. Sur la liste des nominés, il n'y a aucun joueur congolais comparativement à l'année dernière où Thievy Bifouma et Doré Fodé y figuraient tous les deux. Yaya Touré, l'Ivoirien de Manchester City quatre fois vainqueur du trophée (2011, 2012, 2013 et 2014) n'est pas en course pour la cinquième distinction. Il a été simplement écarté. Pierre Aubameyang serait favori. Le Gabonais a terminé la saison dernière à la deuxième place du classement des buteurs de la Bundesliga avec 25 buts, derrière le Polonais Robert Lewandowski (30 buts). Pour le compte de toute la saison 2015-2016, il avait inscrit 39 buts en 49 matchs. Cette saison, il a déjà fait trembler les filets à neuf reprises en 11 matchs. Mais le Gabonais n'est pas le seul à briller en Europe. Il a pour concurrent de taille Riyad Mahrez. L'Algérien a été élu meilleur joueur de la premier League la saison dernière avec Leicester. Champion d'Angleterre avec son club, il a terminé la saison dernière cinquième au classement des buteurs de la premier League avec 17 buts et troisième meilleur passeur (11 passes décisives).