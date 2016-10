RETOUR SUR LE MATCH CSC-RCR Le Rapid revit à Constantine

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Sanafir ont eu fort à faire à un Rapid de Relizane très bien organisé tactiquement, au point où les coéquipiers de Zidane ont souvent damé le pion à leur prestigieux hôte de l'Est.

Avant-hier en match avancé du 8e round du championnat de la Ligue 1 Mobilis, le stade Chahid Hamlaoui de Constantine a abrité sur une excellente, mais glissante pelouse, une très belle partie de football qui s'est finalement achevée sur le score logique de 0 à 0 entre les Sanafir locaux et les visiteurs de l'Ouest, les Lions de la mina de Relizane. Une rencontre qui s'est déroulée jeudi passé en présence d'un public très enthousiaste et nombreux, et qui a surtout tenu en haleine jusqu'au bout, tous les présents, ainsi que les milliers de téléspectateurs. Un match qui opposait des Clubistes de l'antique Cirta en quête d'un quatrième succés d'affilée, à une actuelle lanterne rouge très vaillante, et qui s'est déplacée à Constantine avec de très sérieux atouts à faire valoir. Les Sanafir ont d'ailleurs eu fort à faire à un Rapid de Relizane très bien organisé tactiquement, au point où les coéquipiers de Zidane ont souvent damé le pion à leur prestigieux hôte de l'Est. Les Relizanais allaient d'ailleurs faire étalage d'un jeu très plaisant, après la pause, sans jamais reculer vraiment dans leur camp. Pour preuve, les coéquipiers de Nemdil, jouaient tous les coups à fond, même au plus fort de la domination des Sanafir. On se rendait coup pour coup, et bien malin celui qui pouvait prédire qui allait du CSC et du RCR ouvrir la marque. Mais il était dit que cette rencontre n'allait point connaître de vainqueur, quand bien même les deux antagonistes se sont procuré un nombre impressionnant d'occasions. Dixit Chaâbane Merezkane: «Nous venons d'assister à un match d'excellente facture et très ouvert. J'ai surtout été très bluffé par le jeu pratiqué par le RC Relizane qui à mon humble avis ne mérite nullement d'occuper cette dernière place au classement!». Comme quoi, l'actuelle lanterne rouge de la Ligue 1 Mobilis n'est pas prêt d'abdiquer, même si son coach serait sur le départ vers la JS Kabylie. Mais quel sacré match du Rapid à Hamlaoui de Constantine face à des Sanafir, certes stoppés dans leur élan, mais qui pratiquent tout de même un très agréable football. Le CSC est enfin toujours en quête d'un coach dont le nom serait un technicien français sur le départ du côté de la capitale, selon les dires mêmes de Hamiti, l'actuel membre du comité du directoire clubiste.