MONDIAL 2017 DE HANDBALL (U21) EN ALGÉRIE Les experts de l'IHF font le point

Cette compétition aura lieu en août prochain à Alger

Pour la première journée de visite, les experts de l'IHF se sont rendus sur quatre sites retenus pour le Mondial U21, à savoir la salle Harcha, la salle omnisports Tahar-Belakhder de Chéraga, l'hôtel El Aurassi et l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration à Aïn Benian.

Les experts de la Fédération internationale de handball, en visite d'inspection en prévision du Mondial U21 prévu en août 2017 à Alger, ont soulevé avant-hier «l'importance d'établir un contact permanent» avec les personnes algériennes chargées des «préparatifs» de cet événement, soulignant que «beaucoup de travail» reste à faire avant le début de la compétition. «Dans un premier temps, nous sommes à Alger pour évaluer l'état d'avancement des préparatifs pour le Mondial U21, et établir un rapport sur les sites sportifs et hôteliers retenus pour la compétition», a déclaré le Serbe Milan Petonijevic, un des trois experts de l'IHF en visite à Alger jusqu'au 22 octobre. «Mais le plus important pour nous est d'avoir un contact permanent avec les Algériens chargés de ce projet, car la réussite d'une compétition d'une telle envergure repose sur l'efficacité et la coordination entre toutes les personnes engagées», a ajouté Petonijevic. Pour la première journée de visite, les experts de l'IHF se sont rendus sur quatre sites retenus pour le Mondial U21, à savoir, la salle Harcha, la salle omnisports Tahar-Belakhder de Chéraga, l'hôtel El Aurassi et l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration à Aïn Benian. «Nous avons eu une réunion de travail avant-hier matin durant laquelle nous avons exposé nos attentes et les efforts que nous attendons de la partie algérienne afin de réussir un grand mondial à Alger», a ajouté Petonijevic. De son côté, le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Saïd Bouamara, a indiqué que les experts de l'IHF ont abordé plusieurs points notamment les aspects administratifs. «Les représentants de l'IHF ont fait un certain nombre d'observations, notamment d'ordre administratif: faciliter l'obtention des visas pour les délégations, leur transport et la sécurité», a déclaré Bouamara. «Maintenant, à moins d'un an du début de la compétition, il est primordial de réactiver la commission inter-ministérielle chargée des préparatifs pour le Mondial pour prendre des décisions rapides et efficaces, car l'Algérie s'est engagée pour l'organisation de cette compétition», a ajouté Bouamara. La visite des experts de l'IHF, à savoir le Danois Per Bertelsen, le Serbe Milan Petonijevic, et le Monténégrin Predrag Pavicevic, se poursuit vendredi et samedi à Alger, avec la visite des autres salles retenues pour la compétition, entre autres celles d'El Biar, la Coupole, et le Centre féminin de Ben Aknoun. La dernière visite d'un expert de l'IHF en prévision du Mondial 2017 des moins de 21 ans, remonte à novembre 2015, avec la venue du Français Philippe Bana, qui avait dressé un rapport positif sur l'état d'avancement des préparatifs.