AL SADD Sixième but de Bounedjah

L'international algérien d'Al Sadd Baghdad Bounedjah a marqué son sixième but de la saison à l'occasion du match contre Muaither (4-2) avant-hier à Doha pour le compte de la quatrième journée du championnat de première division (Qatar Star League). Le buteur algérien a inscrit le troisième but de son équipe en reprenant de volée un centre venu de la gauche juste avant la pause (43') dans un match à rebondissements. Avec ce 6e but en quatre matchs, Baghdad Bounedjah prend seul la tête des buteurs de la Qatar Stars League. A la faveur de cette victoire, la troisième en quatre rencontres contre un nul, Al Sadd prend de son côté provisoirement la tête du classement avant les matchs de samedi. L'ancien attaquant de l'USM El Harrach qui a rejoint les rangs d'Al Sadd en provenance de l'ES Sahel n'avait pas été convoqué pour le dernier match de la sélection algérienne contre le Cameroun (1-1) du 9 octobre à Blida pour le compte de la première journée des qualifications du Mondial 2018.