HUGO BROSS, SÉLECTIONNEUR DU CAMEROUN "Je dis à Wilmots de ne pas hésiter à s'engager avec l'Algérie"

Le sélectionneur belge des Lions indomptables du Cameroun Hugo Bross a vivement encouragé son compatriote Marc Wilmots à prendre en main la sélection algérienne si la Fédération algérienne de football lui propose le poste vacant depuis le départ du Serbe Milovan Rajavac. «Je n'ai pas de conseil à lui donner. Marc Wilmots connaît suffisamment le football pour savoir ce qu'il a à faire. Mais ici en Afrique c'est très différent de ce qui se fait par exemple en Bundesliga. Au début, il faut fermer les yeux sur un certain nombre de choses qui ne marchent pas très bien en termes d'organisation.(....). Il faut s'adapter à cette culture différente. Cela dit, si l'Algérie lui propose de venir, alors oui je lui dis d'y aller parce qu'en termes de football ils ont vraiment une très bonne équipe», a déclaré Hugo Bross au micro de la Rtbf. Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, est à la recherche d'un nouveau sélectionneur après le départ de Milovan Rajevac au surlendemain du nul à domicile contre le Cameroun (1-1), le 9 octobre dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018. Marc Wilmots est pressenti pour prendre les commandes techniques des Verts selon plusieurs médias nationaux et internationaux, mais le concerné a démenti tout contact avec la FAF. D'autre part, Hugo Bross a estimé que l'Algérie figure parmi les favoris de la prochaine coupe d'Afrique des Nations 2017 prévue du 15 janvier au 4 février au Gabon. «Normalement, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et l'Egypte sont au-dessus du lot, mais le Cameroun a une chance aussi. Dans ce genre de tournoi tout est possible. A l'Euro personne ne pensait que le pays de Galles allait éliminer la Belgique» a t-il souligné.