KV COURTRAI But de Ouali contre Ostende

Ostende et Courtrai ont partagé les points avant-hier en ouverture de la onzième journée de Pro League (2-2). A la 21e, Joaozinho délivre un centre parfait pour Ouali qui ajuste Proto de la tête. A partir de ce moment, les Kerels ont géré leur avance face à un KVO sans idée. Saâdi (36e) et Gigot (40e) ont eu l'occasion de mettre le KVK à l'abri. A la reprise, l'équipe d'Yves Vanderhaeghe a montré un autre visage. Sans un retour en défense de Saâdi, Ibrahima Conté aurait égalisé (50e). Ostende a doucement pris l'ascendant, mais Gigot a fait 0-2 de la tête sur un assist de Kagé (53e). Vanderhaeghe n'avait plus le choix: il a lancé Dimata (63e) et El Ghanassy (67e) à la place de Cyriac et Jali. Un changement réussi puisque Dimata a inscrit son premier but en division 1 (84e, 1-2). Ostende avait fait la moitié du chemin et Gigot, buteur contre son camp, lui a permis d'éviter sa première défaite à domicile de la saison (90e+5, 2-2). Au classement, Ostende, 18 points dont 14 à la maison, revient à la hauteur de La Gantoise, 4e. Courtrai est 6e avec 16 unités comme le FC Bruges et le Standard.