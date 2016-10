LIGUE 2 MOBILIS-7E JOURNÉE Le Paradou cartonne, l'USM Blida sur le fil

Le Paradou AC, large vainqueur de l'US Biskra (4-1) a consolidé sa place de leader du championnat de Ligue 2 Mobilis à l'issue de la septième journée disputée avant-hier et marquée également par la victoire sur le fil de l'USM Blida contre le GC Mascara (1-0) qui lui permet de s'emparer provisoirement de la deuxième place. Le leader a donc confirmé son excellent début de saison en dominant l'USB dans un match à sens unique grâce notamment à un doublé de Meziani. A la faveur de ce succès, le cinquième de la saison, le PAC conserve ses trois points d'avance sur son poursuivant direct l'USM Blida qui a souffert le martyr avant de battre une courageuse équipe de Mascara. Les hommes de Hadj Mansour ont attendu l'ultime minute du temps additionnel pour trouver la faille grâce à un but de Belaïd (90+2). Une précieuse victoire des Blidéens, la seconde de rang, qui leur permet de prendre provisoirement la place de dauphin en attendant la rencontre de la JSM Béjaïa (4e) qui accueillera samedi l'AS Khroub. De son côté, l'ASO Chlef a arraché un précieux point en déplacement contre le CA Bordj Bou Arréridj (2-2). Menés au score à deux reprises, les Chélifiens ont réussi à égaliser grâce à un doublé de Boukhari (47, 90+4) qui a répondu au doublé de Yalaoui (10, 74). A la faveur de ce nul inespéré, les hommes de Younes Ifticen se hissent à la troisième place à cinq longueurs du leader. La journée a été également l'occasion pour le CRB Aïn Fakroun pour signer sa première victoire de la saison contre l'ASM Oran (2-1). Le MC Saïda a renoué pour sa part avec la victoire à l'occasion de la réception de la lanterne rouge le RC Arbaâ (2-1). En revanche, le MC El Eulma a été contraint au partage des points par le WA Boufarik de Bilel Dziri. Mené au score sur un but de Kacem (45), les locaux ont égalisé à la 64e minute. Un nul qui arrange beaucoup plus le WAB qui remonte à la sixième place, tandis que son adversaire du jour reste scotché à la 14e place avec 4 points. Un seul match s'est soldé sur un score vierge entre la JSM Skikda et l'A Boussaâda qui a terminé la rencontre à neuf après l'expulsion de deux joueurs dont le gardien Toual.