MONTPELLIER Doublé de Boudebouz à Monaco

En ouverture de la 10e journée de Ligue 1 française, Monaco recevait Montpellier. A la 8e minute, jolie percée de Boudebouz. Glik le tacle par-derrière à l'entrée de la surface et reçoit un carton jaune logique. L'international algérien s'occupe du coup franc, il enroule du pied gauche côté gardien et ouvre le score pour Montpellier. Monaco égalise sur un penalty de Falcao à la 36e. Et après la pause Mbappé double la mise pour l'ASM. A la 61e, Montpellier bénéficie d'un penalty, Boudebouz, avec un élan réduit, le frappe magnifiquement du gauche et trompe Subasic, pourtant parti du bon côté. Montpellier s'est ensuite écroulé concédant quatre buts en une demi-heure, pour finalement s'incliner 6 à 2! le doublé de Boudebouz ayant été inscrit pour l'honneur.