RETOUR SUR LA VICTOIRE DU MCO CONTRE LE NAHD Les Hamraoua confirment leur potentiel

Par Bachir BOUTEBINA -

Le MCO a, certes, remporté un 4e succès d'affilée, mais les protégés de Belatoui doivent aussi une sacrée chandelle à un arbitre qui vient d'allonger à son tour, la longue liste des arbitres dont les erreurs n'en finissent plus de fausser le cours d'un match.

Le Mouloudia d'Oran a encore eu le dernier mot au stade Zabana, sur la plus petite des marges, devant un Nasr d'Hussein Dey qui a de son côté raté sa sortie dans la capitale de l'Ouest, vendredi passé contre les Hamraoua (1-0). Le Nasria enregistre ainsi un second revers d'affilée en déplacement, après celui essuyé à Médéa. Il n'en demeure pas moins que ce dernier faux pas des Sang et Or à Oran, et toujours face à un adversaire qui n'a jamais réussi au NAHD à Zabana, a été entaché en seconde mi-temps, par une véritable erreur d'arbitrage, commise à la 76ème mn par l'arbitre Aouina. Une monumentale faute d'arbitrage reprise en boucle par les caméras du direct, et qui prouvait de manière incontestable, la limpidité du but égalisateur du Nasria, tant l'action éclair partie du camp nahdiste, ayant totalement pris à revers la défense oranaise, indiquait clairement que Gasmi n'était nullement en position d'hors-jeu. La sortie hasardeuse et très tardive du portier mouloudéen Natéche, avait effectivement permis au longiligne meilleur attaquant de l'ex-Milaha, d'envoyer de la tête un ballon qui avait bel et bien franchi la ligne de but, après avoir percuté le montant gauche de la cage du Mouloudia local. Il est vrai qu'en l'absence du portier Doukha, et celle de l'habituel capitaine des Sang et Or, en l'occurrence Bendebka, le onze Nahdiste aligné par le coach Youcef Bouzidi, a encore montré un visage très décevant, au point où les Hamraoua ont beaucoup plus dominé les débats que le ténor algérois. Le MCO allait donc très logiquement ouvrir la marque, dix minutes avant la pause, par un très entreprenant Bentiba, alors que du côté du Nasria, seul Ouali, et à un degré moindre El Orfi, ont tenté de secouer leur équipe. Après la pause, le coach Bouzidi qui a été longtemps conspué par les quelque 300 supporters du NAHD, a vu son équipe réagir en faisant preuve de beaucoup de volonté, mais en pratiquant un jeu peu percutant en attaque. Les Hamraoua qui n'en attendaient pas moins, malgré le fait d'avoir cafouillé leur football en seconde période de jeu, ont failli doubler la mise à maintes reprises, avant de se laisser surprendre en dehors de leur surface, sur une action qui a bel et bien privé contre le cours du jeu, le Nasria d'une égalisation injustement annulée par M. Aouina. Le MC Oran a certes remporté un quatrième succès d'affilée à domicile, mais les protégés du coach Omar Belatoui doivent aussi une sacré chandelle à un arbitre-directeur de jeu qui vient d'allonger à son tour, la longue liste des arbitres dont les erreurs d'arbitrage n'en finissent plus de fausser le cours final d'un match. L'arbitre Aouina s'est finalement avéré dans un très mauvais jour. Le Nasria s'est montré de son côté loin de son véritable niveau, pour des motifs que le coach Bouzidi n'a pas daigné évoquer, encore moins d'expliquer avant-hier devant les médias, après la fin de la rencontre. Certainement que le coup de la double déception vécue vendredi passé à Zabana d'Oran, va encore plonger le NAHD dans une énième atmosphère des mauvais jours, avant d'accueillir au 20-Août 1955 un sacré prochain adversaire du nom de l'ES Sétif.