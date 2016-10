LIGUE 1 MOBILIS - 8E JOURNÉE: APRÈS LA DÉFAITE DU CRB FACE À L'USMBA Le Chabab vers l'impasse

Par Bachir BOUTEBINA -

Cette défaite a mis le feu aux poudres, après la rencontre, le joueur belouizdadi Aoudou a failli être carrément lynché par des énergumènes, en guise de représailles envers le CRB.

En accueillant avant-hier l'USM Bel Abbès pour le compte de la 8e journée de la Ligue 1 Mobilis, le CR Belouizdad était loin d'imaginer le scénario auquel allait avoir droit finalement le ténor algérois cher à Laâqiba. Pour cause, alors qu'il était plus que jamais en quête de réhabilitation envers le public belouizdadi, notamment au lendemain de son revers essuyé une semaine auparavant à domicile contre le CS Constantine (1-2), le Chabab a encore bu chez lui le calice jusqu'à la lie. Une nouvelle défaite d'affilée au stade du 20-Août 1955 des plus amères, concédée trois minutes seulement avant la fin d'un match, sous la forme d'un but assassin, au demeurant fort logique, notamment au regard de la faible prestation fournie par les Belouizdadis en fin de partie. Pis encore, le CRB avait déjà perdu en première mi-temps son capitaine Rebbih, pour cause d'une expulsion parfaitement justifiée, tant le plus âgé et très expérimenté joueur du Chabab, s'est distingué à l'égard de l'arbitre Bouzerar, par un comportement des plus excessifs et franchement déplorable. Résultat des courses: le onze belouizdadi aligné par le coach Alain Michel, allait finalement évoluer à dix, après la 25ème mn de jeu, et de surcroît en présence d'un maigre public belouizdadi, qui avait visiblement fait le choix de «boycotter» cette dernière sortie à domicile des Rouge et Blanc. Pour preuve, le prestigieux et légendaire V que le Chabab arbore toujours sur son célèbre maillot, n'est plus aujourd'hui gage de victoire, mais malheureusement synonyme d'un énième échec au terme duquel, Belouizdad et ses quartiers environnants proches du stade du 20-Août 1955, ont vécu une très chaude et très sale mauvaise soirée. Une défaite qui a mis le feu aux poudres, après la rencontre, le joueur belouizdadi Aoudou a failli être carrément lynché par des énergumènes, en guise de représailles envers le CRB. Tout le monde savait pertinemment avant d'affronter l'USMBA, que les camarades de Derrag n'avaient plus droit à la moindre erreur, notamment à domicile. Mais au sortir de ce dernier week-end, le sort s'est encore acharné sur le CR Belouizdad qui vient d'enregistrer chez lui un troisième sérieux camouflet, à l'image d'un Fahem Bouazza très loin de sa forme habituelle, avant-hier, et un président absent au cours d'un match, remporté au final par des Bélabésiens qui n'en demandaient pas tant pour enfoncer leur prestigieux hôte belouizdadi. Les gars de la Mekerra ont fini par remporter un très précieux succès qui n'a tout de même pas empêché le coach Mohamed Tahar El Ouazzani de démissionner, tant les paradoxes sont devenus monnaie courante au sein de notre football. Côté Belouizdadi, Alain Michel se demande comment faire pour sauver désormais le Chabab, devant une situation aujourd'hui plus que jamais proche de l'implosion. En récoltant 7 points seulement sur les 24 possibles, et en concédant déjà pas moins de quatre défaites, dont trois à Alger, le prochain déplacement du CRB à Relizane, s'annonce d'ores et déjà comme un véritable autre match-couperet pour le Chabab face à l'actuelle valeureuse et vaillante lanterne rouge de la Ligue 1 Mobilis.



USM Bel-Abbès

Chérif El Ouezzani campe sur sa décision de partir

L'entraîneur de l'USM Bel-Abbès, Si Tahar Chérif El Ouezzani, a indiqué qu'il campait sur sa décision de partir malgré la victoire de son équipe sur le terrain du CR Belouizdad (1-0). «Je campe toujours sur ma décision de partir, et je l'ai fait savoir à mes dirigeants. Certaines choses se passent dans le club qui ne me plaisent pas et qui m'empêchent de poursuivre ma mission», a déclaré l'ancien international algérien à la presse à l'issue de la partie. Cherif El Ouezzani avait informé, en cours de semaine, les dirigeants du nouveau promu que le match face au CR Belouizdad allait être le dernier pour lui à la barre technique de la formation de la Mekerra. Il avait pris cette décision après avoir été conspué par les supporters à la fin du match à domicile face à la JS Saoura pour le compte de la 7e journée, et qui avait vu les visiteurs égaliser (1-1), dans le temps additionnel. «Que tout le monde à Sidi Bel-Abbès soit rassuré, l'USMBA possède une bonne équipe, il faudra seulement l'encourager», a conseillé le champion d'Afrique avec la sélection algérienne en 1990.



Le président Malek démissionne

Le CR Belouizdad a annoncé hier la démission du président du club Réda Malek au lendemain de la défaite à domicile face à l'USM Bel Abbès. Malek a convoqué, pour les prochaines heures, une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la société par actions du club pour lui présenter sa démission, indique la formation de la capitale sur sa page Facebook officielle. Réda Malek avait déjà démissionné en fin de saison passée, avant de revenir à de meilleurs sentiments après que ses pairs du conseil d'administration avaient refusé son départ..