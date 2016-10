LE TRIO CARACOLE EN TÊTE DES MEILLEURS BUTEURS Saâdi, Belfodil et Hanni affolent le foot belge

Par Lounès MEBERBECHE -

Après sa grave blessure au genou à Clermont foot, Idriss Saâdi revient en force

En plus de Mahrez et Slimani (duo de Leicester City), Idriss Saâdi, Ishak Belfodil et Sofiane Hanni sont incontestablement les attaquants algériens les plus en forme qui évoluent cette saison dans les championnats européens.

Ces trois internationaux algériens font figure de stars dans le championnat belge et qui ne cesse de briller chaque week-end au point d'en découdre entre eux seuls pour le leadership du Soulier d'or du meilleur buteur de leur championnat. La forme actuelle de ces trois joueurs a éclaboussé au premier plan cette saison, même si Sofiane Hanni a volé la vedette la saison dernière, terminant meilleur buteur du championnat belge avec 17 réalisations. Pour ce début de saison, et après 11 journées du Jupiler League, c'est l'avant-centre du KV Courtrai, Idriss Saâdi (24 ans), qui réalise le meilleur départ en se positionnant leader du classement des meilleurs buteurs avec 8 réalisations. Prêté par le club gallois de Cardiff, «Le Taureau» a repris du poil de la bête après deux saisons minées par des blessures, si bien qu'aujourd'hui il semble être aux portes des Verts à un poste occupé par l'intouchable Islam Slimani. L'ancien attaquant de Saint-Etienne n'a pas marqué avant-hier soir, puisque son compatriote Idir Ouali s'est distingué face à KV Ostende (2-2), mais Saâdi demeure le meilleur buteur de l'actuel exercice avec ses 8 buts, devant l'attaquant Musona (KV Ostende) et Teodorczyk (Anderlecht) chacun 6 buts. Pour ce qui est d'Ishak Belfodil, il semblerait que l'ex-attaquant de l'Inter Milan ait retrouvé ses sensations au Standard de Liège après son passage discret aux Emirats arabes unis. L'attaquant algérien a permis à son équipe de s'en sortir avec un nul à domicile face aux Grecs de Panathinaikos (2-2) en Europa League. L'attaquant de 24 ans a égalisé au prix d'un coup franc direct à la 82e minute, signant son premier but européen. L'algérien, auteur d'un match plein, a inscrit le but qui laisse son équipe dans la course aux huitièmes de finale, notamment après le match nul entre le Celta Vigo et l'Ajax Amsterdam. A seulement 24 ans, Belfodil est déjà à son huitième club professionnel. Sa forme du moment devrait lui permettre de faire partie du voyage pour la prochaine CAN avec les Verts. En championnat, pour l'heure, le bilan comptable de l'intéressé est en tout cas on ne peut plus flatteur. Avec 2 buts inscrits en 3 matchs de championnat belge, le numéro 99 se met en évidence, son jeu de tête faisant notamment des ravages (1,91m). Enfin, Sofiane Hanni, capitaine d'Anderlecht, fait figure de leader sous le maillot violet de sa nouvelle formation avec laquelle il tente cette saison de jouer sur deux tableaux, le championnat et l'Europa League. Avec trois buts en Jubiler League et deux en compétition européenne, l'ancienne star du FC Malines a renoué avec la compétition le week-end dernier, passeur décisif sur le terrain de Mayence, contribuant grandement au nul ramené par les siens des terres allemandes (1-1) en Europa League. Ainsi, ce trio algérien pourrait constituer une force offensive pour l'EN et pourquoi pas concurrencer les autres attaquants vedettes des Verts, à savoir les Ghezzal, Mahrez, Benzia, Soudani, Slimani sans oublier Ounas dès le prochain match face au Nigeria et lors de la CAN 2017 au Gabon.