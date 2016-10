BOUZIDI (NAHD) ET ALAIN MICHEL (CRB) LIMOGÉS Six coachs et la valse continue

Ces deux techniciens s'ajoutent à la liste des partants, qui comprenait déjà Sébastien Desabre (JSS), Didier Gomes (CSC) et récemment Kamel Mouassa (JSK).

Les entraîneurs des deux clubs algérois, le NA Hussein Dey et le CR Belouizdad, respectivement Youcef Bouzidi et Alain Michel ont été démis de leurs fonctions, à l'issue de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis disputée le week-end dernier, portant à cinq les techniciens ayant quitté leur poste depuis le début de l'exercice. En fonction depuis la saison dernière, Bouzidi n'a pas résisté à la défaite concédée par le Nasria en déplacement face au MC Oran (1-0), un revers qui fait scotcher les Sang et Or à la 6e place avec 11 points. Chez le Chabab, le technicien français Alain Michel a payé cash la surprenante défaite subie à la maison face à l'USM Bel-Abbès (1-0), la deuxième de rang concédée au stade du 20-Août 1955 après celle face au CS Constantine (2-1) la semaine dernière. Ces deux techniciens s'ajoutent à la liste des partants qui comprenait déjà le Français Sébastien Desabre (JS Saoura), le Franco-Portugais Didier Gomes (CS Constantine) et récemment Kamel Mouassa (JSKabylie). L'entraîneur du champion d'Algérie en titre l'USM Alger Jean-Michel Cavalli, qui devait quitter son poste après la défaite concédée lors du derby de la capitale face au MC Alger (2-1) a fini par rester sur demande de la direction, même si ces jours sont tributaires des prochains résultats du club Rouge et Noir. Au milieu de cette instabilité criarde qui caractérise les barres techniques des différents clubs de l'élite, enclenchée déjà depuis plusieurs saisons, le club du DRB Tadjenanet se présente comme un modèle unique puisque son entraîneur Lyamine Bougherara enchaîne sa... quatrième saison avec le club de l'Est qui pointe à la 7e place au classement avec 11 points. D'ici à la fin de la compétition, la liste des entraîneurs «sacrifiés» risque bien d'être rallongée, d'autant que les responsables des clubs privilégient les résultats immédiats au détriment du travail à long terme.