INFRASTRUCTURES L'Académie olympique algérienne sera inaugurée le 11 décembre

L'inauguration de l'Académie olympique algérienne, initialement prévue le 20 décembre prochain, a été finalement avancée au 11 du même mois, pour coïncider avec la commémoration du 56e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960. «La date du 11 Décembre 1960 revêt une très grande importance à Belouizdad et Sidi M'hamed. Etant donné que l'académie olympique est située juste en face de la salle Harcha, nous avons cru bon de l'inaugurer ce jour-là», a expliqué hier le président du COA, Mustapha Berraf. Cette nouvelle académie olympique, donnant sur la rue Larbi-Zekkal (Sidi M'hamed) a été réalisée par une entreprise turque. Elle se dresse sur l'emplacement d'une ancienne bâtisse coloniale, d'une superficie de 450 m². Le bâtiment comporte sept niveaux. Le rez-de-chaussée et le premier étage seront réservés au musée olympique, alors que le 2e étage renferme les bureaux de l'académie olympique. Les quatre autres niveaux, quant à eux, sont réservés à l'hôtel, doté de 28 chambres (24 doubles et 4 triples). «La wilaya d'Alger a contribué financièrement à la réalisation de ce projet», a indiqué Berraf, ajoutant que le COA procèdera également à l'ouverture d'un siège régional à Oran, qui sera affecté au comité d'organisation des Jeux méditerranéens de 2021. «Le siège régional d'Oran sera inauguré le 29 octobre courant», a encore précisé le président du COA.