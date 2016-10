LA TUNISIE ET L'ALGÉRIE DANS LE MÊME GROUPE DE LA CAN 2017 La Fédération tunisienne souhaite la qualification des deux pays

La Fédération tunisienne de football (FTF) a exprimé son souhait de voir la sélection de son pays et son homologue algérienne, tombées dans un même groupe lors de la prochaine coupe d'Afrique des nations 2017, se qualifier toutes les deux aux quarts de finale de l'épreuve qu'abritera le Gabon du 14 janvier au 5 février. «Nous souhaitons plein succès aux sélections tunisienne et algérienne à la CAN 2017 et leur qualification toutes les deux au deuxième tour, compte tenu des liens de fraternité et d'unité du destin qui lie les deux peuples frères tunisien et algérien», a écrit la FTF dans un communiqué sur son site officiel. Outre l'Algérie et la Tunisie, le groupe B est également composé du Sénégal et du Zimbabwe. Les Verts et les Aigles de Carthage s'affronteront lors de la deuxième journée de la CAN au stade de Franceville (environ 500 km de la capitale Libreville).