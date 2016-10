LIGUE 1 MOBILIS - 8E JOURNÉE: RETOUR SUR LE MATCH USMA-JSK Soustara leader, les Canaris abattus

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Rouge et Noir intraitables à Bologhine

Quand bien même le deuxième but des gars de Soustara est très contestable, il n'en demeure pas moins que les Canaris ont évolué avec peu de tranchant et souvent sans véritable fil directeur.

Avant-hier, le stade Omar-Hamadi de Bologhine a abrité l'affiche de la 8e journée de la Ligue 1 Mobilis, en l'occurrence le traditionnel choc USM Alger-JS Kabylie, et au terme duquel les gars de Soustara ont finalement eu le dernier mot face au ténor kabyle (2-1).

Un duel qui n'a malheureusement pas atteint les sommets, notamment de la part des Canaris, et qui ont montré un visage nettement moins serein dans leur jeu, que leur prestigieux hôte algérois.

Pour preuve, malgré le départ du coach Kamel Mouassa, suppléé au pied levé par l'entraîneur intérimaire Kherroubi, le déclic tant attendu par les milliers d'inconditionnels de la formation phare des Genêts, ne s'est point produit, samedi passé à Bologhine. Pis encore, le onze kabyle aligné contre les Rouge et Noir de Soustara, a très vite subi d'entrée l'ascendant des Usmistes, tant ces derniers étaient visiblement plus décidés que les Canaris, pour se racheter au plus vite de leur dernière terrible déconvenue en date, essuyée une semaine auparavant devant le MCA.

Les Rouge et Noir que drive Jean-Michel Cavalli, et dont le départ définitif est désormais imminent, se sont avérés beaucoup plus tranchants en attaque, et allaient exploiter avec réussite une très grosse erreur de marquage, commise par la défense kabyle, pour ouvrir la marque par le Franco-Ivoirien Guessan. Une inhabituelle bourde défensive dont s'était rendue coupable l'arrière-garde de la JSK, et au sein de laquelle, ce compartiment s'est avéré dans un mauvais jour. Une fois n'est pas coutume, le secteur défensif des Canaris, pourtant constitué de droite à gauche des excellents Radouani (ex-USMA), de l'expérimentée paire centrale, Rial-Berchiche, et enfin du latéral international des U23 Ferhani, a malheureusement marqué le pas devant les Andria et consorts. Suite au manque tranchant du secteur offensif de la JSK, souvent mené sans succès par un Mebarki, l'entraîneur Kherroubi a fait appel à Ziaya (60e).

La rentrée en cours de jeu de l'ex-buteur de l'ES Sétif, s'est vite manifesté par un puissant tir au ras du sol, malheureusement trop croisé, et qui a cependant constitué la première sérieuse alerte pour le portier usmiste Zemmamouche. Mais les Rouge et Noir ont continué de porter le danger, et suite à une action menée dans la surface kabyle, sur laquelle il y a eu choc entre Berchiche et Guessan, l'arbitre Necib désigna le point de penalty à la 79e mn.

Les Canaris venaient de subir un autre tournant, sous la forme d'un terrible coup du sort, qui allait permettre au capitaine usmiste, et ex-canari Rabie Meftah, d'ajouter ce fameux se-cond but. Le penalty fort litigieux accordé aux Rouge et Noir par Necib, n'allait pas empêcher les Canaris de réduire le score dans le temps additionnel, sous la forme d'un coup franc rageur, exécuté par un Rial très dépité.

Les Rouge et Noir ont fini par avoir le dernier mot, en signant un quatrième succès à domicile, aux dépens d'une formation kabyle qui a de son côté fait preuve de beaucoup de fébrilité dans son jeu, et surtout montré un visage peu convaincant. Quand bien même le deuxième but des gars de Soustara est très contestable, il n'en demeure pas moins que les Canaris ont évolué avec peu de tranchant, et souvent sans véritable fil directeur. Le ressort s'est bel et bien cassé au sein de la JS Kabylie. Le Tunisien Bouakez a fini par refuser de coacher le ténor kabyle, en préférant de continuer sa mission avec le Rapid de Relizane, et après le départ du Guelmi Mouassa, il va falloir au boss actuel «recruter» au plus vite, le technicien qui aura réellement à coeur de prendre le train en marche. Le départ de Kamel Mouassa n'a strictement rien changé au sein d'un ténor kabyle, relégué au 10e rang avec 8 points seulement, et surtout loin du podium que domine son dernier tombeur. Les Canaris ne gagnent plus car ils ont bel et bien perdu ce football tant conquérant qui faisait l'âme et la force de la JSK. Dixit Kamel Mouassa: «Ce n'est pas n'importe quel joueur qui peut porter réellement le célèbre maillot des Canaris. Et quand on joue sous les couleurs d'un club comme la JSK, on mouille le maillot sans compter!». Le désormais ex-coach du club numéro un n'était pas du tout dans le faux.



Alain Geiger de retour à la JSK?

Alain Geiger est en Algérie. Officiellement pour régler des affaires personnelles, pas pour reprendre un club. Le Suisse se trouvait avant-hier au Stade Omar-Hamadi pour assister au duel USMA-JSK. Il n'en fallait pas plus pour lancer la rumeur d'un retour sur le banc d'un club de Ligue 1 du technicien helvète. C'est à la JSK que l'ancien entraîneur des Canaris, déjà passé deux fois sur le banc de l'équipe, est cité. Le principal intéressé, interrogé sur place, a démenti. Timidement, laissant la porte ouverte à d'éventuelles négociations avec la direction du club kabyle. En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur principal, qui prendrait la relève de Kamel Mouassa, démis de ses fonctions car ne faisant pas l'unanimité auprès des joueurs, dit-on, c'est l'intérimaire Mounaim Kharroubi, entraîneur-adjoint en poste depuis un mois, qui officie sur le banc de la JSK.