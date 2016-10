L'ES SÉTIF REMONTE SUR LE PODIUM Amrani toujours sous pression

Par Saïd MEKKI -

Question chiffres, l'ESS possède pour le moment un parcours des plus honorables en se retrouvant après 8 matchs à la 3e place avec 15 points, à 4 unités du leader et 2 points du dauphin, le MC Oran.

Aussi paradoxalement que cela puisse paraître, en dépit de la pression des supporters de l'Entente de Sétif pour faire démissionner le coach Abdelkader Amrani, l'équipe vient de se hisser sur le podium de la Ligue 1 Mobilis suite à sa victoire contre les voisins du CA Batna (2-0), samedi dernier pour le compte de la 8e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis.

D'ailleurs, avant ce match derby de l'Est entre l'ESS et le CAB, le coach Abdelkader Amrani avait bien annoncé que «si c'est moi le problème, je suis prêt à partir...». C'était là, la réponse aux supporters qui ne cessent de le fustiger surtout lorsqu'il avait bien précisé que «je refuse catégoriquement qu'on m'insulte...». Or, et malgré la victoire de l'ES Sétif samedi dernier contre le CA Batna, le coach Amrani a bel et bien été insulté par des supporters de l'équipe et c'est alors qu'il a quitté le terrain avant la fin du match tout en refusant de se présenter à la conférence de presse. C'est Ikiouane, son adjoint, qui a assuré cette conférence de presse d'après-match.

Le plus incompréhensible chez ces supporters qui en veulent au coach Amrani et qui ont même affiché une banderole sur laquelle il est écrit «Ya Amrani Manach Mlah». Mais force est de constater le paradoxe puisque les chiffres sont bien là pour indiquer que le parcours de l'équipe sous la houlette du coach Abdelkader Amrani est bien bon. En huit matchs l'équipe a gagné quatre matchs dont un à l'extérieur contre l'Olympique de Médèa (3-1), 4 matchs nuls dont deux à l'extérieur (contre le CS Constantine et le RC Relizane) et une seule défaite à l'extérieur face à l'USM Bel Abbès (2-1). Ce qui voudrait dire que l'équipe drivée par Amrani est toujours invaincue à domicile. Mieux encore, sa ligne d'attaque est la 3e avec 12 réalisations depuis le début de la saison derrière le leader et champion d'Algérie en titre, l'USM Alger (16 buts) et le CS Constantine (13 buts). Quant à la défense, elle se porte bien puisqu'elle n'a encaissé que six buts depuis le début de la saison et est donc l'une des meilleures défenses de la Ligue 1 dans la mesure où les meilleures défenses sont à un seul but de Sétif et il s'agit de l'USM Alger, du MC Oran, du MC Alger et de la JS Kabylie qui totalisent toutes, cinq buts encaissés, depuis le début de la saison. Donc, question chiffres, l'ES Sétif possède pour le moment un parcours des plus honorables en se retrouvant après huit matchs à la troisième place du classement général avec un total de 15 points, soit juste à quatre points du leader et seulement à deux points du deuxième classé, le MC Oran. Pour le moment, le staff technique prépare donc son prochain déplacement à Alger où l'équipe doit y rencontrer le NA Hussein-Dey avant de recevoir par la suite, le MC Oran. Et connaissant le président Hammar, nul doute qu'il ne va certainement pas lâcher son coach Amrani qui, certainement va insister pour partir, puisqu'il a toujours quitté le club dont les supporters l'insultent malgré de bons résultats... Le président de l'ES Sétif, a manifesté plusieurs fois, son indéfectible soutien à ses coachs dans les moments les plus difficiles, comme ce fut le cas avec Madoui jusqu'à ce que celui-ci ait choisi de quitter le pays pour s'engager avec Al-Wehda en Arabie saoudite pour un contrat de deux ans et demi. Il a été remplacé par le technicien suisse Alain Geiger, signataire d'un bail de six mois. Et justement, le président Hammar avait même annoncé au mois de mai dernier:

«Nous sommes en pourparlers avec Madoui pour retourner à l'Entente, il s'est dit intéressé à l'idée de revenir, mais il doit d'abord résilier son contrat avec Al-Wehda pour pouvoir le faire», avait indiqué le premier responsable du club. Et c'est finalement Abdelkader Amrani qui a pris la barre technique de l'ES Sétif avec laquelle il vient de se hisser sur le podium du championnat professionnel de la Ligue 1 Mobilis.