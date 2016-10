LIGUE 2 MOBILIS-7E JOURNÉE La JSM Béjaïa talonne le leader

La JSM Béjaïa s'est hissée sur la deuxième marche du podium, en battant l'AS Khroub (1-0) avant-hier soir, en clôture de la 7e journée de Ligue 2 Mobilis, dont les autres matchs ont été joués vendredi.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ouanas, sur coup franc direct à la 66e minute de jeu, permettant à son équipe de rejoindre l'USM Blida à la deuxième place, ex-aequo avec 14 points chacune. Les autres matchs de cette 7e journée se sont joués vendredi, en étant particulièrement favorables aux équipes de tête, notamment, le leader Paradou AC, qui a consolidé sa première place en battant l'US Biskra (4-1), au moment où l'USM Blida s'était emparé provisoirement de la 2e place en battant le GC Mascara (1-0), avant de se faire rejoindre par la JSMB ce samedi.

De son côté, l'ASO Chlef a arraché un précieux point chez le CA Bordj Bou Arréridj (2-2), alors qu'il a été mené deux fois au score.

Les Chélifiens ont en effet réussi à revenir à chaque fois, grâce à Boukhari, auteur d'un doublé aux 47' et 90'+4, répondant ainsi de la plus belle des manières à Yalaoui, auteur lui aussi d'un doublé aux 10' et 74'. Cette 7e journée a été également l'occasion pour le CRB Aïn Fakroun de signer sa première victoire de la saison, en battant l'ASM Oran (2-1), au moment où le MC Saïda a renoué avec la victoire, en accueillant la lanterne rouge, le RC Arba, qu'il a dominé (2-1).

En revanche, le MC El Eulma a été contraint au partage des points par le WA Boufarik de Bilel Dziri.

Mené au score sur un but de Kacem (45'), les locaux ont égalisé par Djabali à la 67'. Un nul qui arrange beaucoup plus les affaires du WAB, qui remonte à la sixième place (10 pts), tandis que son adversaire du jour reste scotché à la 14e place avec 5 points.

Un seul match s'est soldé par un nul vierge, entre la JSM Skikda et l'Amel Boussaâda, qui a terminé la rencontre à neuf après l'expulsion de deux de ses joueurs, dont le gardien Toual.