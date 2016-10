MEILLEUR ATHLÈTE DES CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE NATATION Sahnoune fier de ses 4 médailles

Le nageur algérien Oussama Sahnoune, sacré meilleur athlète des 12es championnats d'Afrique de natation à l'issue des épreuves en bassin à Bloemfontein (Afrique du Sud), s'est dit «fier» de ses performances, promettant de relever d'autres défis. «Je suis fier de mes performances réalisées en Afrique du Sud, je rends hommage à ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu dans les moments difficiles», a affirmé le nageur algérien qui se trouve toujours en Afrique du Sud. Le natif de Constantine, âgé de 24 ans, s'est distingué par une moisson de quatre médailles dont deux en or. Sahnoune a remporté les épreuves individuelles du 100m (49.60) et 50m (22.39) nage libre, pulvérisant à l'occasion les deux anciens records des championnats d'Afrique détenus par le Tunisien Oussama Mellouli (49.81) et l'Algérien Salim Ilès (22.65). Dans les épreuves de relais, le pensionnaire du Cercle des nageurs de Talence (Bordeaux, France) a contribué à deux médailles de bronze remportées par les Algériens en terre sud-africaine: le 4x100m nage libre (mixte) et le 4x100m quatre nages (mixte également). «J'ai beaucoup souffert de la fatigue au cours de cette compétition, d'autant que nous avons rejoint Bloemfontein à la veille du début des épreuves. Mais après trois jours, j'ai pu reprendre mes forces», a-t-il ajouté, soulignant «la concurrence qui a prévalu pendant les épreuves avec les nageurs égyptiens et sud-africains». Se projetant sur la suite de la saison, Oussama Sahnoune a relevé la nécessité de «prendre une période de repos» avant d'attaquer les prochaines échéances. «A l'issue des Jeux olympiques 2016 de Rio, je n'ai pas bénéficié de repos, enchaînant directement avec la préparation des championnats d'Afrique. Maintenant, je dois me reposer avant de reprendre les entraînements avec mon club en France en vue des Mondiaux et des jeux Méditerranéens prévus l'été prochain, deux rendez-vous qui constituent des défis pour moi», a-t-il conclu.