MEILLEURS BUTEURS DE L'HISTOIRE DU PSG Mustapha Dahleb dans le top 5

L'ex-international algérien Mustapha Dahleb est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe du Paris Saint-Germain en Ligue 1 française, a rapporté le site Yahoo.fr. Durant son passage sous les couleurs du PSG (1974-1984), Mustapha Dahleb a inscrit 85 buts, devant l'Argentin Carlos Bianchi (1977-1979) qui avait atteint le nombre de 37 réalisations et le Congolais François M'Pelé (1973-1979) qui reste dans le Top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Le Suédois Zlatan Ibrahimovic (2012-2016) restera, par contre, une légende, un roi, pour les fans du PSG. Le Suédois est le meilleur buteur de l'histoire du club avec 156 buts inscrits. Il est suivi du Portugais Pedro Miguel Pauleta (2003-2008), auteur de 109 pions inscrits lors de son passage, l'Aigle des Açores, comme on le prénomme, est le 2e meilleur buteur de l'histoire du PSG, derrière Zlatan qui reste le meilleur buteur du club parisien en Ligue des champions (20 buts), devant le Libérien George Weah (1992-1995) qui avait marqué durant son passage avec le PSG en C1, 16 buts. Dans l'histoire de l'équipe du PS Germain, des noms ont laissé leur empreinte durant leur passage, à l'image du Brésilien Ronaldinho (2001-2003), considéré comme un phénomène. Sacré Ballon d'or deux ans après avoir quitté la capitale française, le Brésilien est sans conteste le plus grand showman et le plus grand dribbleur de l'histoire du PSG.