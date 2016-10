SCHALKE 04 Doublé de Bentaleb devant Mayence

Le milieu de terrain algérien, Nabil Bentaleb, s'est illustré de fort belle manière en inscrivant un doublé avec son club Schalke 04, victorieux de Mayence (3-0), en clôture de la 8e journée du Championnat d'Allemagne, avant-hier soir. L'international algérien qui fêtera ses 22 ans en novembre prochain, a inscrit ses deux buts à la 23e et la 61e minutes, alors que son coéquipier Meyer a marqué entre-temps le second but (48e). C'est le 3e but au championnat d'Allemagne de Bentaleb qui évoluait la saison dernière à Tottenham (Premier League). C'est la 2e victoire de Schalke 04, auteur d'un mauvais début de saison, qui lui permet de remonter à la 14e place avec un total de 7 points.